Іспанія готова надати Україні ЗРК Aspide і танки Leopard

Іспанський танк Leopard. Фото: EFE

Іспанія готова поставити Україні зенітно-ракетні комплекси та бойові танки німецького виробництва Leopard.

Про це 5 червня повідомило видання El País з посиланням на джерела в іспанському уряді.

Зазанчається, що Іспанія, яка досі надавала Україні боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння, готова зробити “якісний стрибок” та розпочати постачання важкого озброєння.

Наразі готується постачання батареї зенітно-ракетних комплексів малої дальності Shorad Aspide. Обговорюється також постачання бойових танків Leopard 2A4, які, як повідомляється, перебувають у резерві на базі іспанської армії у Сарагосі.

Йдеться про танки щодо старої моделі Leopard 2A4 – Німеччина продала їх Іспанії ще 1995 року.

За оцінкою видання, приблизно 40 одиниць цих бойових машин із бази в Сарагосі можуть бути відремонтовані та передані Україні. Крім того, Іспанія запропонувала Україні навчити військових користуватися цими танками.

El País відзначає складнощі, які можуть виникнути з постачанням танків, зокрема та обставина, що вони вимагають ремонту та модернізації, тому терміни постачання поки що не зрозумілі.

Щодо ЗРК, ідеться, ймовірно, про ракету класу “земля-повітря” Aspide 2000 від MBDA, яка здатна знищувати цілі на відстані понад 25 км.

Міністерство оборони України наразі не повідомляло офіційно про такі домовленості.

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