Німеччина наполягає на вивезенні зерна з України сухопутними шляхами та Дунаєм

Не можна розраховувати на те, що Путін дотримається слова та забезпечить безпечний прохід для суден із зерном.

Таку думку висловив міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір під час візиту до Києва, пише “Європейська правда” з посиланням на Euractiv.

Виступаючи після зустрічі зі своїм українським колегою Миколою Сольським, Оздемір сказав, що поділяє скептицизм України щодо обіцянок Росії дати безпечний прохід українським зерновозам через Чорне море в обмін на пом’якшення санкцій Заходу. “Довіра обіцянкам Путіна без надійних і ефективних військових гарантій була б самогубством для України”, – сказав німецький міністр.

Джем Оздемір прибув до Києва відразу після візиту до Польщі. Метою цих візитів було налагодження допомоги Україні та визначення безпечних маршрутів експорту продуктів харчування.

“Поки Путін блокує морський шлях, нам потрібно використовувати та посилювати всі доступні альтернативи: дороги, залізниці та Дунай”, — наголосив Оздемір. Проте водночас визнав, що навіть за максимального використання залізничний, автомобільний або річковий транспорт не вирішить цієї проблеми.

Щоб активізувати зусилля з вивезення української пшениці через Дунай, німецький урядовець пообіцяв нові кошти для фінансування розширення лабораторних потужностей в Ізмаїлі, щоб мінімізувати час затримки суден на кордоні.

“Головне питання — допомогти Україні знову стати суверенною та незалежною та повернутися на світові ринки”, — підкреслив Джем Оздемір.

Як відомо, Україна разом з західними партнерами обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту та як перший крок вимагає від Росії відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад.

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