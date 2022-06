Україна готова до експорту зерна з порту Одеси, але є одне “але”, – Кулеба

Україна має перестороги щодо відкриття коридору для транспортування українського зерна з порту Одеси, адже Росія може скористатися цим коридором для нападу на місто.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє “Європейська правда“.

“Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з порту Одеси. Питання в тому, як гарантувати, що Росія не скористається цим торговим шляхом для того, щоб атакувати Одесу. Наразі гарантій від Росії немає“, – наголосив Кулеба в дописі у Twitter.

Ukraine is ready to create necessary conditions to resume exports from the port of Odesa. The question is how to make sure that Russia doesn’t abuse the trade route to attack the city of Odesa. No guarantees from Russia so far. We seek solutions together with the UN and partners.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 3, 2022