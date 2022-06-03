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Україна готова до експорту зерна з порту Одеси, але є одне “але”, – Кулеба

03/06/2022 23:24

Україна має перестороги щодо відкриття коридору для транспортування українського зерна з порту Одеси, адже Росія може скористатися цим коридором для нападу на місто.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє “Європейська правда“.

“Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з порту Одеси. Питання в тому, як гарантувати, що Росія не скористається цим торговим шляхом для того, щоб атакувати Одесу. Наразі гарантій від Росії немає“, – наголосив Кулеба в дописі у Twitter.

Він додав, що Україна продовжує шукати варіанти рішення спільно з ООН і партнерами.

Як відомо, Україна є одним із найбільших світових експортерів зерна та соняшникової олії. Через те, що експорт здійснювався переважно морем, блокада Росією чорноморських портів загрожує глобальним зростанням цін на цю продукцію, її дефіцитом та голодом у низці країн Африки і Близького Сходу.

Наприкінці травня стало відомо, що ЄС розглядає можливість військово-морської місії для розблокування експорту харчів з України.

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Україна

Україна готова до експорту зерна з порту Одеси, але є одне “але”, – Кулеба

Україна має перестороги щодо відкриття коридору для транспортування українського зерна з порту Одеси, адже Росія може скористатися цим коридором для нападу на місто. Про це заявив міністр закордонних справ...

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