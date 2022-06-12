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Посол Мельник до уряду ФРН: Україна на Донбасі спливає кров’ю на ваших очах. Чому ви відмовляєте в поставці БМП Marder?

12/06/2022 15:06

Посол України в Берліні Андрій Мельник прокоментував інформацію про готовність німецького концерну Rheinmetall відправити модернізовані бойові машини піхоти Marder Україні, якщо на те буде згода уряду Олафа Шольца. Дипломат звернув увагу на те, що постачання БМП блокує урядова коаліція.

Цього дня, 12 червня, гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер повідомив німецькому виданню Bild am Sonntag, що концерн займається ремонтом 100 бронетранспортерів Marder, і перші машини вже готові до використання, їх можна застосовувати на фронті в Україні. Але “коли й куди” передадуть ці “мардери”, вирішуватиме уряд ФРН.

Посол Мельник прокоментував публікацію у твіттері, нагадавши уряду Шольца про 109 днів широкомасштабної війни РФ проти України.

“Шановний уряде “світлофора” (коаліція трьох політичних сил на чолі з СДПН – “Н”), чому ви відмовляєте українській армії в цих бронетранспортерах Marder, які Rheinmetall може доставити негайно, тоді як Україна на Донбасі спливає кров’ю на ваших очах? 109 днів винищувальної війни Росії. ЧОМУ?” – написав Мельник у твіттері.

Як відомо, Rheinmetall ще у квітні запросив в уряду ФРН дозвіл на продаж Україні 100 БМП Marder, але отримав відмову.
28 травня посол ФРН у Києві Анка Фельдгузен запевнила, що Україна отримає важке озброєння (до такого Берлін зараховує і “мардери” “дуже скоро”. Однак станом на середину червня Німеччина досі не надала Україні жодної одиниці важкого озброєння для відбиття повномасштабного російського вторгнення.
За повідомленням міноборони ФРН, перші 15 німецьких зенітних самохідних установок “Гепард” Україна отримає в липні.

Нагадаємо, 11 червня стало відомо, що Німеччина виготовляє для України новітню систему ППО IRIS-T, щоб постачити в жовтні.

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