У “Дії” – вже 195 тисяч заяв про відновлення пошкодженого через війну майна

Українці вже подали через “Дію” 195 тисяч заяв на відновлення пошкодженого майна – йдеться щонайменше про 540 тисяч людей, які втратили домівки.
Про це розповів керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік на брифінгу в “Медіацентрі Україна” в середу, 8 червня.
За його словами, з цими даними вже працюють Міністерство інфраструктури та місцева влада.
“Оскільки держава й органи місцевого самоврядування будуть відбудовувати, приводити до ладу ці домівки, то “Дія” стає способом контакту з їхніми власниками. Адже багато людей зараз перебувають не в тих населених пунктах, де розташоване їхнє пошкоджене житло”, — зазначив Банік.
Також за його інформацією, 505 тисяч українців згенерували через “Дію” довідку про статус внутрішньо переміщеної особи. Ще 180 тисяч зареєструвалися для отримання статусу безробітного.
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Українці вже подали через “Дію” 195 тисяч заяв на відновлення пошкодженого майна – йдеться щонайменше про 540 тисяч людей, які втратили домівки. Про це розповів керівник із розвитку електронних...
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