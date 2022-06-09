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У “Дії” – вже 195 тисяч заяв про відновлення пошкодженого через війну майна

09/06/2022 00:39

Українці вже подали через “Дію” 195 тисяч заяв на відновлення пошкодженого майна – йдеться щонайменше про 540 тисяч людей, які втратили домівки.

Про це розповів керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік на брифінгу в “Медіацентрі Україна” в середу, 8 червня.

За його словами, з цими даними вже працюють Міністерство інфраструктури та місцева влада.

“Оскільки держава й органи місцевого самоврядування будуть відбудовувати, приводити до ладу ці домівки, то “Дія” стає способом контакту з їхніми власниками. Адже багато людей зараз перебувають не в тих населених пунктах, де розташоване їхнє пошкоджене житло”, — зазначив  Банік.

Також за його інформацією, 505 тисяч українців згенерували через “Дію” довідку про статус внутрішньо переміщеної особи. Ще 180 тисяч зареєструвалися для отримання статусу безробітного.

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Україна

У “Дії” – вже 195 тисяч заяв про відновлення пошкодженого через війну майна

Українці вже подали через “Дію” 195 тисяч заяв на відновлення пошкодженого майна – йдеться щонайменше про 540 тисяч людей, які втратили домівки. Про це розповів керівник із розвитку електронних...

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