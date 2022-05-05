Home / Війна / Стало відомо, кому насамперед надаватимуть компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло

Стало відомо, кому насамперед надаватимуть компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло

05/05/2022 09:40

Пріоритет у наданні компенсації пошкодженого чи зруйнованого житла надаватиметься  військовим та багатодітним сім’ям, а також людям з інвалідністю.

Про це повідомила голова партії “Слуга народу”, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Насамперед надаватиметься компенсація військовим та багатодітним сім’ям, людям із інвалідністю. Кожен населений пункт матиме свою чергу”, – сказала вона під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації в середу, 4 травня.

Шуляк уточнила, що невеликі пошкодження житла відновлюватимуться швидше, ніж буде ухвалено закон про таку компенсацію – законопроєкт №7198.

Вона додала, що до другого читання законопроєкту №7198 щодо компенсації за пошкодження чи знищення окремих категорій об’єктів нерухомості внаслідок бойових дій обговорюється можливість розширення такого відшкодування. Зокрема, поряд із компенсацією вартості максимальної площі 150 кв. м буде розглянуто також можливість запровадити компенсацію для максимуму в 250 кв. м для приватного сектору.

“Зараз зібралося більше статистики, і ми бачимо, що умова про компенсацію максимуму в 150 кв. м не покриває приватний сектор. Для приватного сектору потрібно ставити максимум у 250 кв. м. Деякі міністерства та прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловлювали пропозицію відшкодовувати взагалі кожен квадратний метр. До другого читання обговорюватимемо. Нам потрібно було від чогось відштовхуватися: ми подивилися на статистику, взяли 150 кв. м. Наразі переглядатимемо цю норму”, – сказала Олена Шуляк.

За словами нардепки, уряд і парламент опрацьовують різні можливі механізми компенсації житла для тих, хто його втратив через бойові дії, зокрема варіант використання довгобудів.

“Ми працюємо над різними механізмами, один із них – викупити за найкращою ціною та добудувати довгобуд. При цьому закрити черги на житло перед військовими”, – сказала вона.

Читайте також:
ЄС запустить свій план Маршалла для України, – Мішель

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Стало відомо, кому насамперед надаватимуть компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло

Пріоритет у наданні компенсації пошкодженого чи зруйнованого житла надаватиметься  військовим та багатодітним сім’ям, а також людям з інвалідністю. Про це повідомила голова партії “Слуга народу”, заступниця голови комітету Верховної Ради...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse