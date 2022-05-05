Стало відомо, кому насамперед надаватимуть компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло

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Пріоритет у наданні компенсації пошкодженого чи зруйнованого житла надаватиметься військовим та багатодітним сім’ям, а також людям з інвалідністю.

Про це повідомила голова партії “Слуга народу”, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Насамперед надаватиметься компенсація військовим та багатодітним сім’ям, людям із інвалідністю. Кожен населений пункт матиме свою чергу”, – сказала вона під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації в середу, 4 травня.

Шуляк уточнила, що невеликі пошкодження житла відновлюватимуться швидше, ніж буде ухвалено закон про таку компенсацію – законопроєкт №7198.

Вона додала, що до другого читання законопроєкту №7198 щодо компенсації за пошкодження чи знищення окремих категорій об’єктів нерухомості внаслідок бойових дій обговорюється можливість розширення такого відшкодування. Зокрема, поряд із компенсацією вартості максимальної площі 150 кв. м буде розглянуто також можливість запровадити компенсацію для максимуму в 250 кв. м для приватного сектору.

“Зараз зібралося більше статистики, і ми бачимо, що умова про компенсацію максимуму в 150 кв. м не покриває приватний сектор. Для приватного сектору потрібно ставити максимум у 250 кв. м. Деякі міністерства та прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловлювали пропозицію відшкодовувати взагалі кожен квадратний метр. До другого читання обговорюватимемо. Нам потрібно було від чогось відштовхуватися: ми подивилися на статистику, взяли 150 кв. м. Наразі переглядатимемо цю норму”, – сказала Олена Шуляк.

За словами нардепки, уряд і парламент опрацьовують різні можливі механізми компенсації житла для тих, хто його втратив через бойові дії, зокрема варіант використання довгобудів.

“Ми працюємо над різними механізмами, один із них – викупити за найкращою ціною та добудувати довгобуд. При цьому закрити черги на житло перед військовими”, – сказала вона.

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