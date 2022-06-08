“Слуга народу” просить Раду позбавити колаборанта Ковальова мандата

Олексій Ковальов

У парламентській фракції “Слуга народу” визнали, що обраний від цієї політсили нардеп Олексій Ковальов став колаборантом російських загарбників та проситимуть Верховну Раду позбавити його мандата.

Про це йдеться в заяві “СН”, опублікованій ввечері в середу, 8 червня.

“Останні заяви Ковальова, зроблені у соцмережах після «наради» в Херсоні із заступником голови кремлівської адміністрації Кірієнком, переконливо свідчать про те, що наш колишній колега став колаборантом агресора. Він зрадив український народ, зрадив своїх виборців, зрадив Україні”, – заявили в “Слузі народу”.

У фракції вирішили звернутися до Верховної Ради із закликом позбавити Ковальова мандата народного депутата України у відповідності до чинного законодавства.

Крім того, у “СН” вирішили звернутися до офісу генерального прокурора та СБУ із закликом якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши, зокрема, конфіскацію його активів і майна згідно чинного законодавства, а також органів судової влади із закликом якнайшвидше розглянути справу депутата, визначивши міру покарання згідно із законом.

“Зрадники й колаборанти не можуть представляти українців у Верховній Раді України. Вони мають понести повну відповідальність перед українським народом за співпрацю із ворогом і бути покараними з усією суворістю закону. Ми не будемо закликати нашого колишнього колегу скласти мандат. Якщо совість, честь і гідність вже втрачено остаточно – немає сенсу до них апелювати. Хай це станеться за законом, після вироку суду”, – підкреслили у фракції.

Водночас у “СН” порадили Ковальову “уважно вивчити” статтю 111 Кримінального кодексу і спрогнозувати термін ув’язнення за колабораціонізм, який чекає на нього після звільнення тимчасово окупованої Херсонщини ЗСУ.

У фракції нагадали, що раніше виключили Ковальова зі своїх лав, коли у квітні стало відомо, що народний депутат добровільно перебував на тимчасово захопленій території на Херсонщині та спілкувався із російськими військовими.

Нагадаємо, чинний народний депутат Олексій Ковальов, обраний у виборчому окрузі 186 (Херсонська область) як висуванець “Слуги народу”, виїхав на тимчасово окуповану територію Херсонщини та 8 червня публічно підтримав окупантів.

Того ж дня ДБР порушило кримінальну справу щодо Ковальова за колабораційну діяльність.

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