Фейковий “афганець” очолив підрозділ окупаційної “адміністрації” Херсона

Про це у вівторок, 31 травня, повідомляє херсонське видання “Мост”.
“Департамент зовнішніх зв’язків та внутрішньої політики» колаборантської «військово цивільної адміністрації Херсонської області» очолює Ігор Телегін. Ветеранів-афганців Телегін, який раніше себе теж називав «десантником» та «ветераном», вже декілька тижнів вмовляє підтримати окупантів та їх ставлеників. Кажуть, що безрезультатно», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Телегін – фейковий ветеран, який носив нагороди, що йому ніколи не присвоювали, інформує видання.
Він служив начальником складу ПММ (паливно-мастильних матеріалів), а вже після війни почав називати себе десантником. Орден «Червоної зірки», який він довгий час носив, ніколи йому не видавався, як і орден «За мужність».
У 2000-х Телегін був членом виконкому та займався бізнесом, пов’язаним із пасажирськими перевезеннями. Пізніше перекваліфікувався у «режисери» і почав знімати кіно.
Був багаторічним учасником фестивалів в окупованому Севастополі. У 2020 році очолював Харківську обласну організацію політичної партії “Блок Володимира Сальдо” – наразі організацію ліквідовано. Багато років у соціальних мережах Телегін транслював російську пропаганду та робив українофобські заяви.
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