Фейковий “афганець” очолив підрозділ окупаційної “адміністрації” Херсона

“Департамент зовнішніх зв’язків та внутрішньої політики” колаборантської “військово-цивільної адміністрації Херсонської області” очолює фейковий “афганець”.

Про це у вівторок, 31 травня, повідомляє херсонське видання “Мост”.

“Департамент зовнішніх зв’язків та внутрішньої політики» колаборантської «військово цивільної адміністрації Херсонської області» очолює Ігор Телегін. Ветеранів-афганців Телегін, який раніше себе теж називав «десантником» та «ветераном», вже декілька тижнів вмовляє підтримати окупантів та їх ставлеників. Кажуть, що безрезультатно», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Телегін – фейковий ветеран, який носив нагороди, що йому ніколи не присвоювали, інформує видання.

Він служив начальником складу ПММ (паливно-мастильних матеріалів), а вже після війни почав називати себе десантником. Орден «Червоної зірки», який він довгий час носив, ніколи йому не видавався, як і орден «За мужність».

У 2000-х Телегін був членом виконкому та займався бізнесом, пов’язаним із пасажирськими перевезеннями. Пізніше перекваліфікувався у «режисери» і почав знімати кіно.

Був багаторічним учасником фестивалів в окупованому Севастополі. У 2020 році очолював Харківську обласну організацію політичної партії “Блок Володимира Сальдо” – наразі організацію ліквідовано. Багато років у соціальних мережах Телегін транслював російську пропаганду та робив українофобські заяви.

Читайте також:

Спротив Херсона: російський прапор на набережній зняли, а трос для підйому перекусили