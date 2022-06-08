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Порошенко повернувся в Україну

08/06/2022 18:32

П’ятий президент України, лідер “Європейської солідарності” Петро Порошенко повернувся в Україну з відрядження, у яке зміг вирушити лише з третьої спроби.

Про це в середу, 8 червня, поінформувало Суспільне.

Вранці, близько 11:00, Петро Порошенко відвідав у Львові заупокійну службу за військовим Олексієм Портманом, який загинув у бою під Святогірськом.

Служба відбулась у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Згодом пообіді народна депутатка від “Європейської солідарності” Софія Федина опублікувала відео, де Порошенко за кермом Mitsubishi L200 їде в авто разом із нею та своєю дружиною Мариною Порошенко.

Пізніше Порошенко повідомив, що 12 нових пікапів були відвантажені з митного складу під час його перебування в Роттердамі.

“Колоною із цих новеньких авто для військових ми вирушаємо в Київ. Для того, щоб там їх перефарбувати, встановити кунги, генератори, шанцевий інструмент.

Вони вирушать на фронт, де на них уже чекають бригади десантно-штурмових військ”, – сказав Порошенко.

Він додав, що в Англії підписана документи щодо вантажівок для ЗСУ: “Сподіваюся, що до 15 червня, протягом 7 днів, будуть відвантажені повнопривідні вантажівки для ЗСУ. Зараз ми чекаємо на отримання експортної ліцензії. У британському уряді запевнили, що це буде дуже швидко”.

Під час закордонного відрядження Порошенко відвідав Конгрес та Саміт Європейської народної партії в Роттердамі та Європейський фінансовий конгрес у польському Сопоті.

Нагадаємо, 27-28 травня народний депутат від “ЄС”, п’ятий президент Петро Порошенко двічі марно намагався виїхати до Польщі через пункт перетину державного кордону на Львівщині. Він показав розпорядження голови Верховної Ради про своє відрядження в складі делегації від ВР на засідання Парламентської асамблеї НАТО у Литві та форум Європейської народної партії в Нідерландах.
Попри те, що Порошенко не мав жодних обмежень на виїзд, його не пропустили. Підставою відмови прикордонники назвали проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа, хоча в оточенні Порошенка заперечують факт якихось порушень.
Партія “Європейська солідарність” назвала непропуск свого лідера через кордон “ганебною історією на замовлення чинної влади”.

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Україна

Порошенко повернувся в Україну

П’ятий президент України, лідер “Європейської солідарності” Петро Порошенко повернувся в Україну з відрядження, у яке зміг вирушити лише з третьої спроби. Про це в середу, 8 червня, поінформувало Суспільне....

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