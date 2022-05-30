Порошенко написав Зеленському листа, і його таки випустили за кордон

Петро Порошенко. Фото: Європейська солідарність

Народний депутат, лідер “Європейської солідарності” Петро Порошенко з третьої спроби таки перетнув кордон України з Польщею, прямуючи у службове відрядження.

Про це в понеділок, 30 травня, повідомила “Українська правда” з посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах.

Зазначається, що “Порошенку та його супроводу дозволили виїхати з країни”.

Народна депутатка від “ЄС” Вікторія Сюмар підтвердила: “Петро Порошенко виїхав на саміт Європейської народної партії [в Роттердам]”.

“Я не знаю, чи його свідомо не випускали саме на Парламентську асамблею НАТО [у Вільнюс]. Але я точно знаю, що тиск громадянського суспільства здатен втримати владу від “втрати берегів”, – додала вона.

Раніше цього ранку п‘ятий президент Петро Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського з відкритим листом, у якому закликав до розуміння його місії та єдності в інтересах України:

“Шановний пане Президенте!

Звертаюся до Вас, прямуючи з Києва на Конгрес та Саміт Європейської народної партії – найвпливовішої політичної родини в Європі, членами якої є керівництво структур ЄС та багатьох держав-членів.

Саме там будуть формуватися рішення, серед іншого, і щодо перспектив посилення санкційного режиму проти Росії, і щодо механізму післявоєнної відбудови України, і щодо можливості надання нашій державі статусу кандидата на членство в Євросоюзі на засіданні Європейської Ради наприкінці червня.

Маю відповідне офіційне запрошення від Президента Європейської народної партії. Є оформлене відрядження, підписане Головою Верховної Ради України. Заплановано мої виступи на Конгресі та Саміті ЄНП, низку зустрічей з керівниками ЄС, держав та урядів країн, лідерами європейських партій.

Після того, як абсолютно незаконно було зірвано мою поїздку у складі офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО, де я мав намір відстоювати надання Україні ПДЧ на саміті Альянсу цього року, сподіваюся, що висновки зроблено і ніхто вже не перешкоджатиме моєму виїзду до Роттердама.

На тлі зовнішньої загрози надзвичайно важливо зберігати єдність та скоординованість наших зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів і спільно працювати на всіх можливих міжнародних майданчиках, а особливо таких вагомих як Європейська народна партія.

Хочу наголосити: головний сигнал, з яким прямую до Роттердама, – надати Україні статус країни-кандидата на членство в ЄС вже в червні, шо символічно збігається з п’ятиріччям запровадження безвізового режиму.

Другий сигнал – це підтримати Україну у відсічі путінської агресії та відновленні територіальної цілісності. Це – наша спільна війна і тому дайте Україні більше зброї, а рашистам – більше санкцій!

Третій сигнал – це надання нашій державі достатньої фінансової допомоги під час війни та схвалення «Плану Маршалла 2.0» для післявоєнної відбудови.

При такій ясності в цілях та месиджах, в чиїх інтересах зупиняти мене на кордоні?

Український народ в ці складні часи заслуговує на мудрість політиків. Запорукою наших успіхів завжди були міцне військо, внутрішня єдність, потужна міжнародна підтримка та солідарність.

І сьогодні всі разом – і влада, і опозиція, і громадянське суспільство – працюємо для розбудови сильної незалежної демократичної процвітаючої європейської України.

Разом переможемо”.

Нагадаємо, 27-28 травня народний депутат від “ЄС”, п’ятий президент Петро Порошенко двічі марно намагався виїхати до Польщі через пункт перетину державного кордону на Львівщині. Він показав розпорядження голови Верховної Ради про своє відрядження в складі делегації від ВР на засідання Парламентської асамблеї НАТО у Литві та форум Європейської народної партії в Нідерландах. Попри те, що Порошенко не мав ніяких обмежень на виїзд, його не пропустили. Підставою відмови прикордонники назвали проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа, хоча в оточенні Порошенка заперечують факт якихось порушень.

Партія “Європейська солідарність” назвала непропуск свого лідера через кордон “ганебною історією на замовлення чинної влади”.

Форум ЄНП, в якому бере участь “ЄС”, призначений на 31 травня – 1 червня в Роттердамі.

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