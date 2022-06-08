Підозрюваний в держзраді Додон заявив про підготовку “приєднання Молдови до Румунії”

Ігор Додон

Підозрюваний у державній зраді і корупції експрезидент Молдови Ігор Додон заявив, що чинна влада в цій країні та “її зовнішні господарі” ведуть підготовку до приєднання Молдови до Румунії.

Про це він написав у середу, 8 червня, в фейсбуці.

Додон заявив, що президентка Мая Санду та “її зовнішні господарі” йдуть за українським сценарієм, провокуючи навмисну дестабілізацію, що використати молдован як “гарматне м’ясо у геополітичній битві”.

“Насправді всі ці процеси з озброєння та антиросійська істерія влаштовуються спеціально для того, щоб виправдати присутність військ НАТО на території Республіки Молдова. Готується військове та політичне приєднання нашої країни до території Румунії, з відмовою від нейтралітету”, – вважає Додон.

Нагадаємо, колишнього проросійського президента Ігоря Додона у Молдові підозрюють у державній зраді. Також йому інкримінують фінансування партії за рахунок організованої злочинності та незаконне збагачення.

26 травня суд схвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 30 діб.

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