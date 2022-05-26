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Суд обрав запобіжний захід експрезиденту Молдови Ігорю Додону

26/05/2022 18:23

Суд відправив колишнього президента Молдови Ігоря Додона, відомого своїми проросійськими поглядами, під домашній арешт на 30 днів. Його звинувачують у корупції та державній зраді.

Таке рішення суд ухвалив у четвер, 26 травня, повідомило видання Deschide.

Додон після оголошення вироку заявив, що нібито справа проти нього “сфабрикована на замовлення президента Молдови Майї Санду”.

Прокурор повідомив, що звинувачення оскаржить рішення суду про поміщення Додона під домашній арешт, і вимагатимуть серйознішого запобіжного заходу.

Його звинувачують у держзраді та корупції. Зазначимо, що Додон під час своєї каденції підтримував Росію, незважаючи на те, що РФ окупувала територію Молдови – Придністров’я.

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