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У Молдові затримали експрезидента Додона за підозрою в держзраді й корупції

24/05/2022 14:47

У Кишиневі під час рейду антикорупційної прокуратури затримали колишнього президента Молдови Ігоря Додона. Правоохоронці провели обшук у його будинку.

Про це в вівторок, 24 травня, інформує “Радіо Свобода”.

Речниця Генеральної прокуратури Марія Черпек повідомила, що підтримуваний Росією політик, який був президентом у 2016-2020 роках – підозрюється в корупції, незаконному збагаченні, отриманні політичного фінансування від злочинної організації та державній зраді.

Виконувач обов’язків генпрокурора Молдови Думітру Робу заявив, що Додона затримали на 72 години.

Зять Додона Петру Мерінеану також був затриманий після того, як нібито намагався проковтнути доказ.

На пресконференції члени Партії соціалістів Додона відкинули звинувачення проти нього, назвавши їх частиною “шоу за два пенні”, покликаного відвернути увагу громадськості від бідності та соціальних проблем.

Молдовські соціалісти також закликали до акцій протесту.

Правоохоронці провели обшуки за кількома адресами, зокрема в будинку Додона, штаб-квартирі асоціації “Молдовсько-російський діловий союз”, президентом якої є Додон.

Обшуки відбувалися у рамках кримінальної справи, порушеної за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених статтями про пасивну корупцію, прийняття фінансування політичної партії від злочинної організації, державну зраду і незаконне збагачення, зазначає “Європейська правда”.

18 травня Генпрокуратура Молдови порушила кримінальну справу проти Додона у зв’язку з відеозаписом його зустрічі з колишнім лідером Демократичної партії Володимиром Плахотнюком.

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