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Експрезидента Молдови Додона оштрафували за носіння георгіївської стрічки

18/05/2022 17:12

Колишній президент Молдови і лідер соціалістів Ігор Додон оштрафований за носіння георгіївської стрічки 9 травня.

Про це він повідомив у середу, 18 травня, у фейсбуці.

Політика оштрафували на 9 тисяч леїв (майже 14 тисяч грн).

“Влада доручила поліції скласти на моє ім’я протокол за участь у святкуванні 9 травня із символами перемоги над фашизмом. Я оскаржу це зловживання керівництва країни у всіх судових інстанціях. Цей антиконституційний закон у результаті буде скасовано”, – вважає Ігор Додон.

Він заявив, що закон, який забороняє публічне використання в Молдові георгіївської стрічки та інших “символів військової агресії”, не лише суперечить Конституції, а й є “дискримінаційним, антидемократичним, має на меті штучний поділ суспільства”.

Нагадаємо, 9 травня у Молдові відзначили День перемоги – уперше із забороною публічного носіння георгіївської стрічки.

Відповідно до закону, порушникам заборони загрожує штраф від 4,5 тисяч до 9 тисяч леїв або від 30 до 60 годин громадських робіт для фізичних осіб.

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