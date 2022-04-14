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У парламенті Молдови підтримали заборону георгіївської стрічки і символів Z та V. ВІДЕО

14/04/2022 15:12

Парламент Молдови остаточному читанні ухвалив законопроєкт, який передбачає відповідальність за використання символів воєнної агресії, зокрема, георгіївської стрічки, символів Z і V.

Про це вдень у четвер, 14 квітня, інформує Newsmaker.

Законопроєкт ухвалено 53 депутатами парламентської більшості.

Він передбачає, що Республіка Молдова заборонить символіку та атрибути, які пропагують акти військової агресії, воєнні злочини та злочини проти людства.

До них належить чорно-помаранчева двоколірна стрічка, відома як “георгіївська”, а також літери “Z”, “V”.

Виготовлення, продаж, розповсюдження, а також публічне використання цих атрибутів і символів, які використовуються на підтримку військової агресії, будуть каратися штрафами в розмірі від 4500 до 9000 леїв або від 30 до 60 годин неоплачуваної роботи на користь громади – для фізичних осіб. Для юридичних осіб передбачені штрафи від 9 000 до 18 000 леїв.

Ухвалення законопроєкту супроводжувалося протестами депутатів Блоку комуністів і соціалістів (БКС) біля парламентської трибуни.

Лідер комуністів Молдови Володимир Воронін назвав ініціативу партії “Дія та солідарність” (PAS) ганьбою. А також під час виступу заспівав пісню “Вічний вогонь” із совєцького фільму “Офіцери”.

У відповідь депутат (PAS) Раду Маріян сказав, що йому соромно, що така символіка потрапила на танки російської армії, яка розпочала війну в Україні.

“Ми не можемо терпіти, щоб символи війни були присутні в Республіці Молдова”, – сказав він.

Закон набуде чинності після підписання президенткою Маєю Санду.

Депутати від Блоку комуністів і соціалістів заявили, що оскаржуватимуть закон у Конституційному суді.

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