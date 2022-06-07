“Найкращі світові приклади”: розроблено першу частину довідника з відновлення міст України

Ілюстративне фото: обстріл Чернігова

Розроблено першу частину довідника з відновлення міст України, у ньому буде зібрано найкращі світові приклади якісних громадських просторів і описано правила їх створення.

Про це у вівторок, 7 червня, повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко під час брифінгу.

“Близько місяця тому я анонсував розробку довідника з відновлення міст. Українські архітектори, планувальники, дослідники, дизайнери й інженери запропонували на волонтерських засадах розробити довідник, у якому буде зібрано найкращі світові приклади якісних громадських просторів та описано правила їх створення. На сьогодні вже готова перша частина довідника”, – цитує Тимошенка агентство “Інтерфакс”.

За його словами, в готовій частині довідника зібрано типові елементи профілів вулиць для пішоходів, велосипедистів, громадського транспорту й автомобілів. Описано об’єкти, що розміщуються на вулицях.

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