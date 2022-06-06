Керівництво окупантів дозволило загарбникам розстрілювати цивільних на блокпостах Херсонщини, – СБУ

Керівники російських окупантів на блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини дозволило загарбникам розстрілювати цивільних, які здадуться їм підозрілими.
Про це в понеділок, 6 червня, інформує пресцентр Служби безпеки України з посиланням на нове перехоплення.
За даними спецслужби, розмова – між двома бойовиками “ДНР”, що забезпечують патрулювання для російських загарбників на сусідніх блокпостах у Херсонській області.
“Мені сказали: якщо підозріла особа, без розмов палити нах*й. У мене наказ від майора такий: з’являється машина чи фура, чи шо з яблуками, дивися, питаєш, мовляв, що везеш? Якщо людина підозріла, то єб*шиш без розмов”, – говорить бойовик із позивним Сєдой.
Його співрозмовник уточнює: “Ага, з твоєї сторони ви їх першими будете палити. А якщо не встигнете, то ми?”.
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