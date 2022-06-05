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Психіка в порядку? МЗС відповіло на закиди спікера парламенту Угорщини

05/06/2022 14:31

Міністерство закордонних справ України очікує на інформацію про стан психічного здоров’я спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера – такою заявою речник МЗС Олег Ніколенко відповів на критику Кевера на адресу президента України Володимира Зеленського.

5 червня, у неділю, ЗМІ розповсюдили висловлювання голови парламенту Угорщини про нібито «психологічні проблеми» президента Зеленського. Кевер заявив, що керівник Української держави «погрожує» міжнародним партнерам, а угорці Закарпаття нібито побоюються, що їх змусять залишити власні домівки.

«МЗС України очікує на оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я. Подальша оцінка слів пана Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованого в довідці», – пояснив Ніколенко.

Нагадаємо, що раніше Будапешт відмовлялася допомогти Києву зброєю та блокував запровадження Європейським Союзом санкцій проти Росії, покликаних покарати агресора за розпочату війну.

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