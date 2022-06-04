Результат обстрілів Миколаєва: 3 людей загинули, 4 поранено

Російські окупанти обстріляли Корабельний район Миколаєва, внаслідок чого загинуло щонайменше три людини.
Про це у суботу, 4 червня, повідомив мер міста Олександр Сенкевич.
Миколаїв зазнав обстрілів з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню вранці 4 червня, але інформація про постраждалих та загиблих з’явилася по обіді.
“Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих осіб – двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні. Також поранення дістали ще четверо осіб – за їхні життя боряться медики”, – написав Сенкевич у телеграмі.
Також, за словами мера Миколаєва, пошкоджено три багатоповерхові будинки.
Читайте також:
Над Одещиною і Миколаївщиною збито 4 крилаті ракети, які Росія випустила з моря
Кім: На Миколаївщині ворог захопив до 15% населених пунктів
Внаслідок обстрілу Миколаївської ОДА – вже 35 загиблих
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!