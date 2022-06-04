Результат обстрілів Миколаєва: 3 людей загинули, 4 поранено

Результат попередніх обстрілів Корабельного району. Фото - мерія Миколаєва

Російські окупанти обстріляли Корабельний район Миколаєва, внаслідок чого загинуло щонайменше три людини.

Про це у суботу, 4 червня, повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

Миколаїв зазнав обстрілів з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню вранці 4 червня, але інформація про постраждалих та загиблих з’явилася по обіді.

“Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих осіб – двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні. Також поранення дістали ще четверо осіб – за їхні життя боряться медики”, – написав Сенкевич у телеграмі.

Також, за словами мера Миколаєва, пошкоджено три багатоповерхові будинки.

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