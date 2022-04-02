Внаслідок обстрілу Миколаївської ОДА – вже 35 загиблих

Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Кількість загиблих унаслідок російського обстрілу будівлі Миколаївської облдержадміністрації сягнула 35 людей.

Про це після 11-ї години в суботу, 2 квітня, повідомив голова Миколаївської військової обласної адміністрації Віталій Кім (об 11:12 він написав про 32 жертви, але близько 11:40 додав оновлену цифру: 35).

Раніше Головне управління ДСНС у Миколаївській області повідомило про те, що станом на 08:00 2 квітня рятувальники вилучили з-під завалів тіла 30 людей. Ще одна людина померла в лікарні.

Згодом рятувальники оновили інформацію: станом на 11:00 за даними ДСНС з-під завалів було вилучено тіла вже 33 загиблих.

Роботи з пошуку людей під завалами зруйнованої будівлі облдержадміністрації тривають.

На місці в цілодобовому режимі працюють 60 осіб особового складу та 9 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли будівлю ОДА в Миколаєві вранці 29 березня. Внаслідок влучання у дев’ятиповерховій адміністративній будівлі сталося руйнування центральної секції з 1-го по 9-й поверхи.

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