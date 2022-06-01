Кім: На Миколаївщині ворог захопив до 15% населених пунктів

У Миколаївській області до 15% населених пунктів сьогодні залишаються тимчасово окупованими.

Про це в середу, 1 червня, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв’ю на ютюб-каналі “Попова”.

“На Миколаївщині 10-15 відсотків населених пунктів залишаються окупованими. Це Снігурівка та сусідні села”, – сказав він.

Він також наголосив, що сьогодні росіяни використовують далекобійну ствольну артилерію, щоб обстрілювати Миколаїв.

“Раніше такого не було, зараз вони стріляють новими снарядами вагою понад 100 кг на відстані близько 40 км, і це завдає відчутної шкоди житловим будинкам, якщо влучать.

Можливо, вони вистрілюють ці снаряди, тому що знають, що доведеться відступати, і вони вже не зможуть їх використати”, – вважає глава ОВА.

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