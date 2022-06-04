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Комісія ООН їде в Україну розслідувати порушення прав людини

04/06/2022 17:34

З 7 по 16 червня відбудеться перша місія в Україну незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права.

За повідомленням Управління Верховного комісара ООН з прав людини, учасники місії планують відвідати Львів, Київ, Харків, Суми, аби отримати інформацію з перших вуст про порушення та утиски прав людини, а також зустрітися з жертвами злочинів російських загарбників та свідками цих злочинів, поспілкуватися з внутрішньо переміщеними особами. Також комісари зустрінуться з ключовими українськими урядовцями й громадськими активістами.

Місія має мандат на встановлення фактів, обставин та першопричин будь-яких порушень і утисків прав людини під час війни, а також збір, узагальнення та аналіз доказів таких порушень і утисків, включно з їх ґендерним виміром. Ця інформація стане в нагоді під час майбутніх судових розглядів.

Очолює комісію Ерік Мьозе (Норвегія), який у 2003-2007 рр. був головою Міжнародного кримінального трибуналу щодо Руанди. Також до складу комісії входять Ясмінка Джумхур, омбудсман з прав людини в Боснії та Герцоговині, та колумбієць Пабло де Грейфф, який був першим слідчим правосуддя ООН.

Фінальну доповідь за результатами своєї роботи в Україні комісари представлять Генеральній Асамблеї ООН у жовтні 2022 року.

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Україна

Комісія ООН їде в Україну розслідувати порушення прав людини

З 7 по 16 червня відбудеться перша місія в Україну незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права. За повідомленням Управління Верховного комісара ООН...

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