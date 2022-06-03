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Україна підготувала санкційний список із 12 тисяч росіян, – МЗС

03/06/2022 20:16

Україна підготувала санкційний список з понад 12 тисяч росіян.

МЗС працює з партнерами над механізмом визначення пріоритетності застосування санкцій до всіх, хто сприяє агресії Росії проти нашої держави.

Про це в п’ятницю, 3 червня, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає “Європейська правда”.

“Україна буде продовжувати добиватися накладення санкцій на патріарха РПЦ Кирила та інших росіян, які підривають національну безпеку.

Загалом українська сторона підготувала санкційний список, куди увійшли понад 12 тисяч російських олігархів, офіційних посадовців, пропагандистів, воєнних злочинців.

Працюємо з нашими партнерами над механізмом, який визначатиме пріоритетність застосування персональних санкцій до всіх тих, хто сприяє чи причетний до агресії Росії проти України”, – заявив Ніколенко.

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Україна

Україна підготувала санкційний список із 12 тисяч росіян, – МЗС

Україна підготувала санкційний список з понад 12 тисяч росіян. МЗС працює з партнерами над механізмом визначення пріоритетності застосування санкцій до всіх, хто сприяє агресії Росії проти нашої держави. Про...

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