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Туреччина створила “дорожню карту” з розблокування експорту українського зерна, – ЗМІ

03/06/2022 10:05

Українське зерно буде доставлене на світові ринки завдяки механізму командного центру, що планують створити у турецькому Стамбулі.

Про це в четвер, 2 червня, повідомила агенція Anadolu Agency.

Зазначається, що під егідою ООН підготували дорожню карту для вирішення глобальної продовольчої кризи.

А її деталі обговорюватимуться найближчими днями на зустрічі за участю представників Російської Федерації, України, Туреччини та ООН.

“На чотиристоронній зустрічі будуть розглянуті такі питання, як маршрут, страхування та безпека судів та особливо розмінування у регіоні”, – йдеться у повідомленні.

Джерела в дипломатичних колах інформують, що президент РФ Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський позитивно оцінили співпрацю щодо створення “зернового коридору”.

Контекст

Як відомо, через російське вторгнення в Україну зросли світові ціни на зерно. Бойові дії вже призвели до непрямого тиску на ціни на збіжжя.
Російська Федерація продовжує блокувати українські порти, це призводить до нестачі поставок і до подальшого зростання цін на багато основних продуктів.

Наприкінці травня стало відомо, що ЄС розглядає можливість військово-морської місії для розблокування експорту харчів з України.

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Україна

Туреччина створила “дорожню карту” з розблокування експорту українського зерна, – ЗМІ

Українське зерно буде доставлене на світові ринки завдяки механізму командного центру, що планують створити у турецькому Стамбулі. Про це в четвер, 2 червня, повідомила агенція Anadolu Agency. Зазначається, що...

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