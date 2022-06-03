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Стефанчук зустрівся з Шольцом у Берліні і закликав дати Україні БТР Marder і танки Leopard

03/06/2022 15:19

У Берліні голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Спікер закликав ФРН збільшити військову підтримку Києва.

Про це в п’ятницю, 3 червня, повідомив глава парламенту в фейсбуці.

“Німеччина є лідером ЄС, і її думка стосовно кандидатства України є надзвичайно важливою. Думаю, що зміг розвіяти всі скептичні побоювання, і сподіваюся на позитивне рішення на саміті Європейської Ради. Запросив Олафа Шольца відвідати Україну. Він подякував за це запрошення, і я дуже сподіваюся, що він його прийме”, – написав Стефанчук.

Під час зустрічі глава парламенту закликав канцлера ФРН надати Україні сучасну німецьку зброю для стримування російської агресії.

“Звісно, нам передусім потрібна сучасна зброя. Ми також можемо битися старою зброєю зі старих запасів, але нова зброя більш ефективна. Тож ми очікуємо і (бронетранспортери) Marder, і (танки) Leopard”, – сказав Стефанчук.

Він також привітав заяви німецького канцлера про постачання Україні важкого озброєння, але наголосив, що вони мають бути прискорені, пише Der Spiegel.

“Щодня в Україні гинуть 100 людей і 500 зазнають поранень. Тож було б добре, якби час… між ухваленням рішення і реальним постачанням зброї був максимально скорочений”, – наголосив Стефанчук.

У межах візиту до Берліна голова Верховної Ради також має зустрітися з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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Україна

Стефанчук зустрівся з Шольцом у Берліні і закликав дати Україні БТР Marder і танки Leopard

У Берліні голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Спікер закликав ФРН збільшити військову підтримку Києва. Про це в п’ятницю, 3 червня, повідомив глава...

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