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Російські загарбники ставлять під загрозу роботу Запорізької АЕС

03/06/2022 12:00

Російські окупанти ставлять під загрозу безпечну роботу Запорізької АЕС (Енергодар), адже на станції практично відсутні запчастини та витратні матеріали.

Про це в п’ятницю, 3 червня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“На Запорізькій АЕС склалась критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали.

Зараз станція працює вахтовим методом. Тривалість вахти – один тиждень.

Керівництвом РФ вивчається можливість під’єднання станції до енергосистеми Росії. Втім, через технічні причини це поки що технічно неможливо”, – йдеться в повідомленні.

Російських війська, залучені в охорону ЗАЕС, розміщені насамперед в готелі “Україна” та в приміщеннях профілакторію станції.

Також окупанти займають квартири евакуйованих українців.

На станції діє суворий пропускний режим. У кожної чергової зміни вилучають практично всі особисті речі, особливо телефони.

Під час захоплення станції один зі ворожих снарядів, випущених окупантами, розірвався поблизу одного з енергоблоків.

Внаслідок цього стався витік оливи. Пошкодження вдалося відремонтувати, але персонал був змушений залити в контур відпрацьовану оливу.

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