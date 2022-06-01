Маріупольці досі не мають доступу до їжі й води, потрібні “зелені коридори”, – Бойченко

Наслідки російських атак у Маріуполі Донецької області. 3 квітня 2022 року. Фото: Reuters

У Маріуполі залишаються понад 100 тисяч людей, вони з квітня не мають доступу до води та їжі, окупанти видають їм питну воду за роботу.

Про це в середу, 1 червня, заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко у ефірі національного марафону “UA разом”, передає “Українська правда”.

“Ситуація була і залишається дуже складною. У місті в заручниках окупаційні війська і війська “ОПЗЖ”, які проголосили себе владою, тримають більше 100 тисяч населення.

До цього вони вбивали людей “Градами”, артилерією, вбили більше 22 тисяч населення… Тепер ми бачимо, що вони готуються і далі вбивати маріупольців уже своєю бездіяльністю.

Вони щось намагалися зробити з точки зору подачі питної води, але у них нічого не виходить”, – сказав Бойченко.

Він додав, що кількість поховань у захопленому місті збільшується, є ще й стихійні поховання.

Міський голова наголосив, що підвищення температури і зливи формують загрозу інфекційних захворювань: спалахи дизентерії й холери можуть вбити ще тисячі маріупольців.

“Російські окупанти залучили так зване “МНС “ДНР”, щоб ті розвозили воду. Але вчора маріупольці повідомили нам, що з них продовжують знущатися: привезену питну воду вони просто так не видають, а хочуть, щоб маріупольці пішли розбирати завали, збирати (тіла, – “Н”) й допомагали їм ховати вбитих, приховувати ці воєнні злочини… Маріупольці сьогодні працюють за воду.

І те, що окупанти показують у своїх пропагандистських відео, як вони у квітні намагалися видавати їжу, сьогодні цього не відбувається. З квітня маріупольці не мають доступу до їжі і немає, як ми бачимо, питної води.

Сьогодні ці покидьки тримають у заручниках більше 100 тисяч населення – і маріупольці не мають змоги виїжджати до підконтрольної частини нашої держави. Тому нам треба єднатися навколо цієї проблеми, гуртувати міжнародних партнерів, ООН, Червоний хрест – і створювати стійкі “зелені коридори”, щоб наші українці мали змогу їхати до підконтрольної території нашої держави”, – наголосив мер.

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