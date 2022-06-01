Окупанти в Маріуполі готуються зносити будинки, які постраждали від їхніх же обстрілів

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Окупанти в Маріуполі розпочали “оцінювання” пошкоджень і готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їх же обстрілів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у середу, 1 червня.

“Два дні мобільні бригади з МЧС РФ та військових обходять квартири, що вціліли та де мешкають люди. Попереджають, що з початком знесення будівель буде проведено переселення. Людей літьного віку планують компакто розсілити у приміщенні гуртожитків по пр. Будівельників, а в їх квартири буде заселено людей, задіяних на роботах в порту, заводі Ілліча та розборі завалів”, – написав він у Telegram-каналі.

Людям окупанти дають два тижні на пошук житла, якщо на переселення вони не погоджуються.

“Таким чином окупанти втілюють одночасно два сценарії- примусу до депортації в Росію та примусу до роботи для людей, працездатного віку”, – зазначив Андрющенко.

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