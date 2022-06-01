Home / Війна / Окупанти в Маріуполі готуються зносити будинки, які постраждали від їхніх же обстрілів

Окупанти в Маріуполі готуються зносити будинки, які постраждали від їхніх же обстрілів

01/06/2022 10:57

Окупанти в Маріуполі розпочали “оцінювання” пошкоджень і готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їх же обстрілів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у середу, 1 червня. 

“Два дні мобільні бригади з МЧС РФ та військових обходять квартири, що вціліли та де мешкають люди. Попереджають, що з початком знесення будівель буде проведено переселення. Людей літьного віку планують компакто розсілити у приміщенні гуртожитків по пр. Будівельників, а в їх квартири буде заселено людей, задіяних на роботах в порту, заводі Ілліча та розборі завалів”, – написав він у Telegram-каналі.

Людям окупанти дають два тижні на пошук житла, якщо на переселення вони не погоджуються.

“Таким чином окупанти втілюють одночасно два сценарії- примусу до депортації в Росію та примусу до роботи для людей, працездатного віку”, – зазначив Андрющенко.

Читайте також:
Анексія Маріуполя росіянами перейшла в активну стадію, – радник мера

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В “Інтерфакс-Україні” скасували пресконференцію російської пропагандистки Овсяннікової

Агентство “Інтерфакс-Україна” скасувало пресконференцію росіянки Марини Овсяннікової в Києві через “негативний суспільний резонанс”. Ідеться про російську телевізійну пропагандистку, яка зі скандалом звільнилася з “Первого канала”. Про це у вівторок,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse