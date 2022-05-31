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Євросоюз виділяє Україні €9 млрд макрофінансової підтримки

31/05/2022 08:43

Саміт Євросоюзу ухвалив рішення про надання Україні термінової позики на суму дев’ять млрд євро для погашення невідкладних бюджетних потреб.

Про це заявила на пресконференції вночі у вівторок, 31 травня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає “Європейська правда”.

“Україна потребує невідкладної фінансової підтримки. Як ви знаєте, щомісяця Україна потребує близько 5 млрд євро для підтримки базових виплат, таких як зарплатні, пенсії тощо”, – нагадала фон дер Ляєн, виступаючи після завершення засідання Європейської ради.

Щоби погасити цей касовий розрив, ЄС невдовзі виділить для України безпрецедентно великий пакет макрофінансової допомоги.

“Ми готуємо механізм невідкладної макрофінансової підтримки на суму дев’ять млрд, над запровадженням якої ми будемо працювати протягом тижня”, – заявила президентка ЄК.

Політичне рішення підтвердив президент ЄвроРади Шарль Мішель.

“Дев’ять мільярдів євро підтверджені Європейською радою”, – наголосив він.

Макрофінансова підтримка є довготерміновою позикою, але із дуже низькими відсотками, що близькі до нуля.

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Україна

Євросоюз виділяє Україні €9 млрд макрофінансової підтримки

Саміт Євросоюзу ухвалив рішення про надання Україні термінової позики на суму дев’ять млрд євро для погашення невідкладних бюджетних потреб. Про це заявила на пресконференції вночі у вівторок, 31 травня,...

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