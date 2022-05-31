Рада розгляне можливість дистанційного голосування для депутатів

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Верховна Рада планує розглянути в першому читанні законопроєкт, який пропонує надати депутатам можливість проводити дистанційні голосування.

Про це в вівторок, 31 травня, повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Желязняк у телеграмі.

Згідно з текстом документу, опублікованим на сайті парламенту, рішення про пленарні засідання можуть проводитись у дистанційному режимі, якщо це:

підтримує конституційна більшість парламенту,

їх проведення у стінах Верховної Ради неможливе.

У законопроєкті зазначається, що період, на який запроваджується проведення дистанційних засідань, визначається та пропонується керівництвом Верховної Ради.

Під час дистанційних пленарних засідань, згідно з проєктом закону, депутати не можуть розглядати питання:

про внесення змін до Конституції України,

про дострокове припинення повноважень президента;

про укладення миру та пов’язані з цим питання.

Голосування під час дистанційних пленарних засідань у законопроєкті пропонують проводити через підняття руки із зазначенням позиції “за”, “проти” або “утримався” шляхом опитування (починаючи від найбільшої за чисельністю депутатської фракції/депутаської групи до найменшої та позафракційних народних депутатів).

Законопроєкт №7129 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо проведення дистанційних засідань зареєстрували у парламенті 8 березня 2022 року.

Його співініціатором став 241 народний депутат. Зокрема, спікер Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, а також голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

Сьогодні стаття стаття 84 Конституції України передбачає, що народний депутат здійснює голосування особисто.

Деякі правники та народні депутати висловлювали занепокоєння, що Конституційний Суд може розтлумачити цю статтю Конституції як зобов’язання депутата бути фізично присутнім при голосуванні.

Окрім того, окремі депутати критикували ініціативу дистанційного голосування, наголошуючи, що через онлайн-зв’язок не завжди можна переконатися в тому, що депутату не погрожують чи не примушують до голосування.

“Наші Збройні сили воюють не віртуально і не дистанційно. Парламент всі ці місяці голосує, приймає високих іноземних гостей, які не бояться приїжджати, Київ не втік, то ж і депутати мають працювати на своїх робочих місцях.

Ми розглядаємо спробу нав’язати дистанційне голосування як остаточну втрату суб’єктності ВР і підготовку до просування ідеї електронного голосування на виборах. Бо в деяких головах майбутні вибори вже важливіші за закінчення війни і перемогу.

Ми вважаємо, що дистанційне голосування в парламенті- це ще один крок до диктатури. І тому будемо категорично проти таких ініціатив”, – прокоментувала у фб таку ініціативу народна депутатка від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко.

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