Кабмін пропонує Раді переглянути деякі податкові пільги

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У Верховній Раді зареєстрований проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо перегляду окремих пільг з оподаткування.

Як передає “Новинарня” в понеділок, 30 травня, про це йдеться у картці законопроєкту, ініціатором якого є прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Водночас народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк зазначив, що йдеться про повернення мита і ПДВ на імпортні товари.

“Кабмін офіційно вніс законопроєкт про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари (без авто та палива)”, – написав політик.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 20 березня підписав закон, який визначає особливості адміністрування податків і зборів під час дії правового режиму воєнного стану.

Згідно з ним, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України передбачено можливості фізичним особам-підприємцям та юридичним особам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

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