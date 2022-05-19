Європарламент підтримав призупинення усіх імпортних мит із Україною на 1 рік

Європарламент підтримав призупинення усіх імпортних мит ЄС на експорт з України на один рік, щоб підтримати українську економіку в умовах війни.
Про це в четвер, 19 травня, інформує “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу парламенту.
За тимчасову лібералізацію торгівлі проголосували 515 депутатів, проти 32 і 11 – утрималися.
Зміни повністю скасовують ввізні мита на промислову продукцію, фрукти й овочі та антидемпінгові мита і запобіжні заходи щодо імпорту сталі терміном на один рік.
Вони набудуть чинності з наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.
За Угодою про асоціацію з ЄС українські компанії мають преференційний доступ до європейського ринку з 2016 року. Зараз Євросоюз є найбільшим торговим партнером ЄС – на Євросоюз припадає понад 40% торгівлі товарами. Україна – п’ятнадцятий найбільший партнер ЄС.
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