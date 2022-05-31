Працівників Росатома, яких війна застала на Рівненській АЕС, обміняли на українців

Четверо представників “Росатома”, які у лютому супроводжували вантаж із елементами радіоактивного палива для Рівненської АЕС, були обміняні на українських громадян.
Про це в вівторок, 31 травня, повідомив очільник “Енергоатом” Петро Котін, передає “Укрінформ”.
“Їх обміняли на українських громадян. У той період вони супроводжували вантаж із паливом, який прийшов сюди на Рівненську станції. Їх було четверо. Вони перебували на Рівненській АЕС близько місяця”, – розповів Котін.
Четверо озброєних громадян Російської Федерації, які супроводжували вантаж елементів ядерного палива і забезпечували його охорону до завершення розвантаження відповідно до умов контракту, 23 березня залишили територію Рівненської АЕС.
Тоді вони заявили, що не хочуть повертатися до Російської Федерації, адже в Україні побачили звірства, які вчиняли російські військові.
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