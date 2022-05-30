Юрій Костенко: Кому служить МАГАТЕ?

Юрій Костенко

Юрій Костенко

народний депутат України п’яти скликань (1990-2012), міністр охорони довкілля та ядерної безпеки (1992-1998), автор книги “Історія ядерного роззброєння України”, лауреат Літературного фонду імені Стенлі Пітерсона. Канада (2021)

25 травня під час виступу на Давоському економічному форумі Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зробив сенсаційну заяву: “на Запорізькій АЕС зберігається 30 тонн плутонію та 40 тонн високозбагаченого урану (ВЗУ), придатного для виготовлення ядерної зброї”.

У цьому зв’язку постало щонайменше два запитання щодо рівня компетенції пана Генерального директора.

Перше. Згідно зі Статутом, одним з основних завдань МАГАТЕ є контроль за нерозповсюдженням ядерної зброї. Україна після знищення своєї ядерної зброї (за сумарною потугою це був третій ядерний потенціал світу)¸ підписала угоду про гарантії МАГАТЕ, що вступила в силу 22.01.98 року. А відтак вся наша мирна ядерна діяльність була поставлена під контроль цього відомства.

Як відомо, система гарантій щодо нерозповсюдження ядерної зброї базується на суворому контролі за використанням ядерних матеріалів, який здійснюють на АЕС інспектори МАГАТЕ. Отже, від 1998 року саме МАГАТЕ несло відповідальність перед усім світом за відсутність в Україні ядерних матеріалів (високозбагачений уран та плутоній), що придатні для виготовлення ядерної зброї.

І тому заява пана Гроссі в Давосі свідчить про те, що він або сам є некомпетентним керівником і тому не знає за що згідно з чинним Статутом відповідає його відомство. Або ж його інспектори, які здійснювали більше 24 років суворий контроль за діяльністю усіх українських АЕС, брехали усьому світові, що в Україні відсутні високозбагачений уран та плутоній.

Друге. Як керівник спеціальної парламентської комісії, що займалася питаннями ядерного роззброєння, та автор книги “Історія ядерного роззброєння України”, хочу дати рекомендацію пану Гроссі та його команді ознайомитись з англомовною версією моєї книги (Український науковий інститут Гарвардського університету 2020).

Навіщо це потрібно? Для розуміння того, що означає на практиці – 30 тонн плутонію та 40 тонн ВЗУ, які нібито знайдені на Запорізькій АЕС.

В усій українській тактичній ядерній зброї – а це приблизно від 3,5 до 4 тисяч боєголовок – за оцінками різних спеціалістів, могло міститись від 30 до 40 тонн високозбагаченого урану та плутонію.

У цьому зв’язку постає ключове питання: якщо пан Гроссі у Давосі сказав правду, то він має пояснити як Україна умудрилася накопичити лише на одній АЕС (а їх у нас п’ять) таку величезну кількість ядерних матеріалів, придатних для виготовлення третього у світі тактичного ядерного потенціалу, та ще й під “суворим контролем МАГАТЕ”.

А відтак наступним є питання до самого Гендиректора, як і до МАГАТЕ. Для чого тоді країни-члени цієї організації (а це понад 160 країн) витрачають величезні кошти на утримання цієї безвідповідальної організації, яка не здатна забезпечити контроль за нерозповсюдженням ядерної зброї?

Якщо ж пан Гроссі оголосив цю “сенсацію” з подачі російського агресора та ядерного терориста, який з березня контролює Запорізьку АЕС і дійсно міг завезти туди військові ядерні матеріали (правда, не 30-40 тонн, а хіба що декілька десятків грамів, адже вони дуже небезпечні через потужне радіоактивне випромінювання, а відтак потребують для транспортування спеціальних контейнерів), тому

пан Гроссі повинен зізнатися світові у цій страшній брехні.

У зв’язку з цим моя порада пану Гендиректору – терміново вибачитись перед українським народом, який мужньо захищає сьогодні весь демократичний світ від російського безумця-диктатора, від ядерного тероризму та ядерного апокаліпсису.

Вибачитись і подати у відставку.

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