Через відсутність професіоналізму й модернізації російська армія зазнає нищівних втрат, – ISW

Бойовик проросійських військ на Донбасі з пістолетом-кулеметом Шпагіна ППШ-41 (зразка 1941 року)

Через значні втрати молодшого складу і відсутність професіоналізму та модернізації армія Російської Федерації втрачає здатність керувати військовими.

Про це інформує Американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії

Аналітики ISW зазначають, що зростання втрат серед молодшого особового складу, ймовірно, ще більше погіршить можливості російської армії та призведе до подальшого морального занепаду.

Пресслужба міністерства оборони Великої Британії заявила 30 травня, що російські війська зазнали нищівних втрат серед офіцерів середнього та молодшого складу.

Також у відомстві значили, що російські офіцери батальйонів і бригад не віддають наказів з тилу, адже змушені контролювати дії підпорядкованих солдатів

Крім того, МО Великої Британії зазначило, що молодші офіцери відповідають за тактичні операції низького рівня через відсутність професіоналізму та модернізації в російській армії, і що втрати цих молодших офіцерів, які зростають, ускладнять командування особовим складом.

ISW відзначає і “внутрішнє інакомислення в російських військових колах”.

При цьому інститут наводить слова “ексміністра оборони” так званої “ДНР” Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який звинуватив Кремль у відмові від “ідеологічної основи” війни в Україні.

“Гіркін поскаржився, що кремлівські чиновники більше не ставлять під сумнів легітимність існування України, а поняття “денацифікація” та “демілітаризація” забуті”, – ідеться в повідомленні інституту.

“Гіркін звинуватив Кремль у політиці умиротворення і заявив, що загроза поразки продовжує зростати”, – зазначає ISW.

Аналітики наголошують, що заява Гіркіна є ознакою змін у військових колах РФ.

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