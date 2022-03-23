Під Авдіївкою ЗСУ знищили тестя Гіркіна – бойовика “Ситого”

Українські військові ліквідували найманця окупаційних військ РФ на Донеччині Сергія Ситоленка – тестя відомого терориста Ігоря Гіркіна “Стрєлкова”.
Про знищення Ситоленка 23 березня повідомив військовий блогер ЗСІ Анатолій Штефан.
“Тесть Гіркіна Стрєлкова… Ситоленко Сергій, позивний “Ситий”, який із 2014 року проходив службу в 3-й мотострілецькій бригаді (…) та вісім років не давав спокою воїнам ЗС України. Дякуємо снайперу Сил оборони України”, – написав Штефан у соцмережах.
Є також скріншот із повідомленням “ексміністра оборони ДНР” Ігоря Гіркіна про те, що “в їхню сім’ю прийшло горе”.
Як розповіла дочка Ситоленка Мирослава, батька – сержанта за званням – знищили під Авдіївкою.
Сергій Ситоленко значиться як “ліквідований” і в базі даних центру “Миротворець”.
За їхньою інформацією, Ситоленко – громадянин України, 09.06.1970 р.н., народився в місті Артемове на Донеччині.
Проходив за документами обліку особового складу 3 омбср “Беркут” (в/ч 08803) так званої “ДНР” із жовтня 2014 року.
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