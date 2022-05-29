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Зеленський завчасно мав попередження США про війну з РФ. Однак людей не вивозив, щоб не руйнувати економіку

29/05/2022 09:53

Західні партнери завчасно попереджали Україну про повномасштабне російське вторгнення, зі США закликали готуватися до війни і вивозити людей ще за рік до початку бойових дій. Однак українська влада вирішила не сіяти “непотрібну паніку” і не знищувати економіку держави.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю нідерландському каналу NOS, що вийшло 28 травня.

“Наша країна готувалася, ми знали, що це (російське вторгнення) може бути в будь-коли. Нам пропонували бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до вторгнення”, — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що був не згодний із таким рішенням, оскільки це вплинуло б на українську економіку.

“Я з цим не погоджуюся, тому що не варто створювати непотрібну паніку. Це вплинуло б на нашу фінансову ситуацію, бюджет та економіку. Тепер ми це чудово розуміємо. Тільки коли вторгнення почалося, ми зробили ці кроки”, — сказав президент.

За його словами, зараз Україні бракує щонайменше 5 млрд доларів у бюджеті.

“Цей дефіцит виник у березні. Якби українська влада пішла на запропонований США крок, то в нас більше не було б економіки [раніше]. Тоді нам було б дуже важко. Ми зрозуміли, що гривня впаде, як і гроші та компанії людей. І я думаю, це були великі ризики”, — зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив, що українська армія готувалася до нападу.

“Ми це показали їм”, — сказав він.

Нагадаємо, на тлі попереджень про російське вторгнення 28 січня 2022 року президент Зеленський закликав світових лідерів і ЗМІ “не нагнітати паніку” на шкоду Україні.

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Україна

Зеленський завчасно мав попередження США про війну з РФ. Однак людей не вивозив, щоб не руйнувати економіку

Західні партнери завчасно попереджали Україну про повномасштабне російське вторгнення, зі США закликали готуватися до війни і вивозити людей ще за рік до початку бойових дій. Однак українська влада вирішила...

Війна з Росією

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