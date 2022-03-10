Данілов назвав головну несподіванку російського вторгнення

Україна насправді почала готуватися до вторгнення Росії ще після попередження іноземних розвідок у листопаді 2021 року, але не очікувала, що напад буде вчинено “по всіх фронтах” – також і з території Білорусі.
Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі “Свобода Live”, передає “Радіо Свобода”.
“Ми не могли суспільству сказати, що буде війна. Це було неприпустимо, тому що це була одна із тактик Російської Федерації, щоб тут почався хаос”, – пояснив секретар РНБО.
Чиновник додав, що влада чітко розуміла, що вторгнення російських військ відбудеться, але зовсім не була готова до того, що це відбудеться з боку Білорусі.
“Такого удару в спину ми не очікували. Ми не очікували, що вони підуть по всіх фронтах. Це була несподіванка”, – визнав секретар Радбезу.
Данілов уточнив, що українська влада готувалася до загострення на харківському, сумському, луганському і кримському напрямках.
Як відомо, з території Білорусі в Україну не лише входять російські війська, а й масово запускаються крилаті ракети.
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