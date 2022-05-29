Із травня деяким внутрішнім переселенцям припинять соцвиплати

Пункт реєстрації переселенців у Запоріжжі. Фото: Новинарня

Деяким громадянам, які вимушено переїхали до іншого регіону України через війну, скасують соціальні виплати.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі національного телемарафону.

Від травня соцвиплати отримуватимуть тільки ті внутрішньо переміщені особи, які проживали в зоні проведення бойових дій і не можуть повернутися додому. Виплати також продовжать отримувати ті, в кого пошкоджені або зруйновані будинки.

“Від травня виплати будуть отримувати жителі зони бойових дій, які не можуть повернутися додому. Або ті, в кого пошкоджено майно”, – цитує Лазебну ТСН.

“Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їх дякуємо. Так от, таким людям виплати будуть припинятися з травня”, – зазначила глава Мінсоцу.

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