Із травня деяким внутрішнім переселенцям припинять соцвиплати

Деяким громадянам, які вимушено переїхали до іншого регіону України через війну, скасують соціальні виплати.
Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі національного телемарафону.
Від травня соцвиплати отримуватимуть тільки ті внутрішньо переміщені особи, які проживали в зоні проведення бойових дій і не можуть повернутися додому. Виплати також продовжать отримувати ті, в кого пошкоджені або зруйновані будинки.
“Від травня виплати будуть отримувати жителі зони бойових дій, які не можуть повернутися додому. Або ті, в кого пошкоджено майно”, – цитує Лазебну ТСН.
“Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їх дякуємо. Так от, таким людям виплати будуть припинятися з травня”, – зазначила глава Мінсоцу.
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Деяким громадянам, які вимушено переїхали до іншого регіону України через війну, скасують соціальні виплати. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі національного телемарафону. Від травня соцвиплати...
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