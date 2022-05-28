Росіяни обстріляли ракетами Сумський район: поранено жінку

Внаслідок російського ракетного удару по Сумщині отримала поранення місцева мешканка, пошкоджено церкву та дитсадок.
Про це увечері в суботу, 28 травня, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
“Протягом години Росія здійснила два ракетні удари по території Сумського району. Розбиті цивільні об’єкти: дитсадок у селі, церква, приватні будинки цивільних людей. Поранена одна жінка: уламок влучив їй в ногу”, – написав очільник ОВА.
Він зазначив, що жінка, яка отримала поранення, під час прильоту ракети перебувала на подвір’ї свого будинку.
Тим часом Державна прикордонна служба України повідомила, що після 18-ї години російська авіація здійснила три пуски некерованими ракетами по прикордонних населених пунктах Сумського району.
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