Росіяни обстріляли ракетами Сумський район: поранено жінку

Фото: Telegram Дмитро Живицький

Внаслідок російського ракетного удару по Сумщині отримала поранення місцева мешканка, пошкоджено церкву та дитсадок.

Про це увечері в суботу, 28 травня, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Протягом години Росія здійснила два ракетні удари по території Сумського району. Розбиті цивільні об’єкти: дитсадок у селі, церква, приватні будинки цивільних людей. Поранена одна жінка: уламок влучив їй в ногу”, – написав очільник ОВА.

Він зазначив, що жінка, яка отримала поранення, під час прильоту ракети перебувала на подвір’ї свого будинку.

Тим часом Державна прикордонна служба України повідомила, що після 18-ї години російська авіація здійснила три пуски некерованими ракетами по прикордонних населених пунктах Сумського району.

Читайте також:

Над Сумами ППО збила російську ракету

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 94 – 28.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ