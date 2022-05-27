У Москві зі складу вкрали сім тонн титану, з якого виготовляють ракети, – ЗМІ

Сім тонн титану вкрали зі складу дочірньої компанії холдингу “Тактичне ракетне озброєння”. Підприємство виробляє ракети “повітря – земля”, “повітря – повітря” та вітрогенератори.

Про це в п’ятницю, 27 травня, інформує телеграм-канал Mash.

Зазначається, що злочинці підробили довіреність, щоб проникнути до складу в Королеві. Звідти вони вивезли 7319 кілограмів сировини вартістю 18 млн рублів.

Наразі триває перевірка. Поліція з’ясовує, як працівники КПП не впізнали підроблений документ, та шукає можливі зв’язки охорони зі злодіями.

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