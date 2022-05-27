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90% російськомовних жителів України не зазнають утисків через мову, – соціологія

27/05/2022 15:07
90% російськомовних жителів України не зазнають утисків через використання російської мови.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології та оприлюдненого в п’ятницю, 27 травня.

“Не менше 85% респондентів вважають, що в Україні немає утисків російськомовного населення (зокрема, так вважають 85% етнічних росіян і 90% російськомовних жителів України)”, – поінформували соціологи.

Крім того, згідно з опитуванням, щонайменше 85% респондентів вважають, що Україна має власну довгу історію становлення та державності, а не є «штучним» витвором радянської влади, що західні держави не хотіли і не провокували Україну на війну проти росії, що думки про «нацистів» у владі України є вигадкою, що війна почалася через прагнення росії підкорити Україну, а не через справедливі претензії, що російські війська навмисно атакують цивільну інфраструктуру та цивільних осіб, що російська армія в першу чергу винна у руйнації цивільної інфраструктури і жертвах серед мирного населення.

Найменше згоди серед респондентів щодо прагнень жителів Донбасу, зазначили соціологи. Проте навіть у цьому випадку 73% опитаних вважають, що більшість жителів Донбасу прагнуть залишатися частиною України, а 17% – що вони хочуть приєднатися до росії чи бути незалежними.

Опитування проводилось 19-24 травня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Опитано 2009 респондентів від 18 років, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим) і на момент опитування перебували на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, але отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення, запевняють у КМІС.

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