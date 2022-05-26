Home / Війна / РФ провалила операції елітних підрозділів в Україні з великими втратами, – розвідка Британії

РФ провалила операції елітних підрозділів в Україні з великими втратами, – розвідка Британії

26/05/2022 11:22

Росія не змогла правильно використати свої повітряно-десантні війська в Україні, що призвело до значних втрат у багатьох елітних підрозділах цих сил.

Про це в четвер, 26 травня, інформує пресслужба міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що повітряно-десантні сили Росії від початку російського вторгнення були серйозно залучені до кількох помітних тактичних провалів.

Серед них – спроба наступу на Київ через аеродром Гостомеля у березні, наступ, що застопорився на Ізюмському напрямку з квітня, і недавня невдала і дороговартісна переправа через річку Сіверський Донець.

Російська доктрина передбачає використання ВДВ для виконання деяких із найскладніших операцій.

ВДВ чисельністю 45 тисяч осіб складається здебільшого з професійних контрактників. Його члени користуються елітним статусом та отримують додаткову оплату.

Однак, в Україні Росія використала десантників в місіях, які краще підходили для важкої броньованої піхоти, тому ці підрозділи зазнали важких втрат під час кампанії.

Неоднозначні результати десантників, ймовірно, відображають стратегічне неправильне управління цим потенціалом і нездатність Росії забезпечити перевагу в повітрі, йдеться у зведенні.

“Неправильне використання ВДВ в Україні показує, як значні інвестиції Путіна у збройні сили протягом останніх 15 років призвели до незбалансованості загальних сил. Нездатність передбачити опір українців і подальше самозаспокоєння російських командирів призвели до значних втрат у багатьох елітних підрозділах Росії”, – йдеться в огляді британської розвідки.

Читайте також:
У Росії звільнили високопоставлених командирів за провали в Україні, – розвідка Британії

Унікальних переглядів: 10
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Прокуратура повідомила про підозру депутату Херсонської облради Булюку, який очолив окупаційну митницю

Депутатові Херсонської обласної ради Віталію Булюку, призначеного росіянами одним із “заступників” окупаційної адміністрації Херсонщини, повідомлено про підозру в колабораціонізмі. Про це в четвер, 26 травня, інформує пресслужба офісу генпрокурора....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse