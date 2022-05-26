РФ провалила операції елітних підрозділів в Україні з великими втратами, – розвідка Британії

Знищена російська техніка біля понтонної переправи через Сіверський Донець у районі селища Білогорівка

Росія не змогла правильно використати свої повітряно-десантні війська в Україні, що призвело до значних втрат у багатьох елітних підрозділах цих сил.

Про це в четвер, 26 травня, інформує пресслужба міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що повітряно-десантні сили Росії від початку російського вторгнення були серйозно залучені до кількох помітних тактичних провалів.

Серед них – спроба наступу на Київ через аеродром Гостомеля у березні, наступ, що застопорився на Ізюмському напрямку з квітня, і недавня невдала і дороговартісна переправа через річку Сіверський Донець.

Російська доктрина передбачає використання ВДВ для виконання деяких із найскладніших операцій.

ВДВ чисельністю 45 тисяч осіб складається здебільшого з професійних контрактників. Його члени користуються елітним статусом та отримують додаткову оплату.

Однак, в Україні Росія використала десантників в місіях, які краще підходили для важкої броньованої піхоти, тому ці підрозділи зазнали важких втрат під час кампанії.

Неоднозначні результати десантників, ймовірно, відображають стратегічне неправильне управління цим потенціалом і нездатність Росії забезпечити перевагу в повітрі, йдеться у зведенні.

“Неправильне використання ВДВ в Україні показує, як значні інвестиції Путіна у збройні сили протягом останніх 15 років призвели до незбалансованості загальних сил. Нездатність передбачити опір українців і подальше самозаспокоєння російських командирів призвели до значних втрат у багатьох елітних підрозділах Росії”, – йдеться в огляді британської розвідки.

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