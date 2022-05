У Росії звільнили високопоставлених командирів за провали в Україні, – розвідка Британії

Росія останніми тижнями звільнила високопоставлених командирів, які, як вважається, погано діяли на початкових етапах вторгнення в Україну.

Про це в четвер, 19 травня, інформує пресслужба міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Генерал-лейтенант Сергій Кисіль, який командував елітною 1-ю гвардійською танковою армією, відсторонений від посади за нездатність захопити Харків.

Віцеадмірала Ігоря Осипова, який командував Чорноморським флотом Росії, також, ймовірно, було усунуто з посади після затоплення крейсера “Москва” у квітні.

Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов, ймовірно, залишається на своїй посаді, але незрозуміло, чи він зберігає довіру президента Володимира Путіна.

(7/7)This will likely place further strain on Russia’s centralised model of command and control, as officers increasingly seek to defer key decisions to their superiors. It will be difficult for Russia to regain the initiative under these conditions.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 19, 2022