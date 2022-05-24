“Слуги народу” у ВР хотіли протягнути закон “про розстріл військових”. Але зрештою відкликали

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Профільний комітет Верховної Ради України підтримав законопроєкт 7351, який дозволяє в умовах воєнного часу командирам застосовувати проти військовослужбовців-порушників зброю, навіть якщо це спричинить їхню смерть.

Таке рішення ухвалили у вівторок, 24 травня, під час засідання профільного Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У соцмережах про законопроєкт 7351 “про розстріл військових” та його ініціаторку Мар’яну Безуглу відгукувалися різко негативно. Зрештою розголос призвів до того, що 24 травня законопроєкт було відкликано.

Як відомо, наразі Статут Збройних сил дозволяє застосування зброї для припинення кримінального порушення, якщо в інший спосіб її припинити неможливо. Відповідні накази командир може надавати підлеглим. У нинішній редакції застосовувати зброю можна, не завдаючи смерті підлеглому.

Кримінальними правопорушеннями за умов воєнного стану, бойової обстановки вважаються такі дії:

непокора,

опір чи погроза начальнику,

застосування насильства,

дезертирство.

Законопроєктом № 7351 від 05.05.2022 “Проект Закону про внесення зміни до статті 22-1 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України щодо забезпечення можливості припинення кримінальних правопорушень в умовах особливого періоду” пропонувалося викреслити зі статті 22-1 Статуту внутрішньої служби ЗСУ такі слова: “при цьому не завдаючи смерті військовослужбовцю”.

Серед авторів законопроєкту значаться “слуги народу” Мар’яна Безугла, Георгій Мазурашу та Олександр Федієнко.

Депутати пояснювали, що “законопроєкт розроблено з метою посилення здібностей припиняти кримінальні правопорушення, вчинені військовослужбовцями в умовах збройної агресії Російської Федерації”.

Оцінку законодавчій ініціативі надало Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради, наголосивши, що законопроєкт призведе до негативних наслідків.

“Враховуючи наведене вище вважаємо, що запропонована проектом редакція ч. 2 ст. 22-1 Статуту потребує суттєвого перегляду. Зокрема, «допустимість» смерті військовослужбовця, який вчиняє кримінальне правопорушення, під час застосування зброї командиром (начальником) чи його підлеглими в умовах особливого періоду (навіть якщо в інший спосіб неможливо припинити кримінальне правопорушення), має бути передбачена лише для тих випадків, коли виникає реальна загроза здоров’ю або життю такого командира (начальника), підлеглого, якому командир (начальник) віддає наказ щодо використання зброї, чи інших осіб”, – йдеться у висновку експертного управління Ради.

Водночас Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки за підсумками розгляду законопроекту рекомендував Раді його “включити до порядку денного та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому”.

Також Комітет рекомендував доопрацювати цей законопроєкт у разі ухвалення його в першому читанні. Представляти законопроєкт доручили Мар’яні Безуглій. Правозахисниця Ольга Решетилова звернула увагу на те, що “цей законопроєкт пройшов розгляд оборонного комітету ВР без зауважень. Взагалі. А внесла його на розгляд голова підкомітету з запровадження цінностей і стандартів НАТО (Мар’яна Безугла)”. “Нічого не казатиму вам про те, що нічого спільного ні з натівськими, ні з загальнолюдськими цінностями ця творчість немає. Це вам просто ремарка до якості роботи парламенту під час воєнного стану. І це стосується всіх фракцій”, – зауважила Решетилова. “Так, проєкт відкликано. Але сам факт цієї ідеї, по-перше, абсолютно відповідає фейкам, які постійно поширює російська пропаганда про Збройні сили, по-друге, сильно деморалізує українських військових. Особливо тих, хто до лав війська став зовсім нещодавно і без того в шоці від армійських буднів. А ще – більше їхніх рідних, які й без того на межі нервового зриву”, – додала правозахисниця. За її словами, законопроєкт 7351 “про розстріл військовослужбовців” відкликали з парламенту “після того, як протягом двох днів ми піднімали і ставили на вуха всіх, хто може вплинути на цей скажений принтер у вигляді окремих депутатів і депутаток оборонного комітету”. “Публічність інформації ми відкладали на сам кінець вимушеної адвокаційної кампанії, бо ми, на відміну від авторів законопроєкту, дбаємо про національні інтереси і думаємо про наслідки.

І так, правильна реакція влади на помилку – це добре. Хоча, звісно, краще, щоб цих помилок не було взагалі”, – зазначила Решетилова.

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