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У Путіна – кілька важких хвороб, одна з яких рак, – Буданов

24/05/2022 11:26

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що президент Росії Володимир Путін може прожити ще кілька років попри важкі хвороби, серед яких онкологічна.

Про це Буданов заявив у інтерв’ю “Українській правді”, яке орпубліковане у вівторок, 24 травня.

“Так, ми повністю підтверджуємо цю інформацію (що у Путіна рак – Н.). В нього кілька важких хвороб, одна з яких рак. Але сподіватися на те, що Путін загине завтра, не варто. У нього, як мінімум, кілька років ще є. Подобається це нам чи ні, але це правда”.

Буданов погодився, що Путін розгублений, але його психоемоційний стан описав ухильно.

“Тут ми можемо дуже багато сперечатися, в якому стані може бути диктатор, який думав, що за три дні захопить всю країну і підніме російський прапор на будівлі адміністрації в Києві. І який третій місяць, проголошуючи, що в нього друга (а інколи і перша) армія світу, не може справитися, за його словами, “з відсталою недодержавою Україною. Це ж його риторика. От в якому він має бути стані?”.

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