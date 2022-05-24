Росіяни щільно обстрілюють Лиман на Донеччині: є загиблі та багато поранених

У Лимані на Донеччині тривають щільні ворожі обстріли, є загиблі та багато поранених місцевих мирних жителів. Можливості евакуюватися поки нема.

Про це під час телемарафону UAразом повідомив у вівторок, 24 травня, міський голова Лимана Олександр Журавльов.

“Нині у місті дуже важкі обставини, ідуть щільні обстріли як у південній, так і у північній частинах міста. Дуже багато поранених місцевих мирних жителів, є також загиблі. Дуже багато зруйновано будинків, комунікацій. По моїм підрахункам наразі у місті залишилося десь 7-8 тисяч людей. Бажаючі виїхати з міста є, але у зв’язку з інтенсивним обстрілом міста, нема можливості евакуювати людей”, – сказав мер, його цитує “Укрінформ”.

Він зазначив, що електро-, водо- та газопостачання у місті Лиман немає вже два місяці, бо всі основні магістралі перебиті ворогом.

“Продуктові набори та медикаменти ми підвозили під час евакуації. А наразі нема можливості проводити евакуацію, тому не можемо підвозити і продукти харчування. Є бомбосховища та підвали під домами, щоб сховатися місцевим мешканцям”, – констатував Журавльов.

Але він запевнив: як тільки буде сприятлива ситуація, обов’язково планують провести евакуацію населення.

Підкреслимо, що станом на 8:00 24 травня на Донеччині ворог здійснював обстріли по всій лінії фронту. Загострення було поблизу Авдіївки, Лимана, Райгородки.

Штурм Лимана росіяни починали ще минулої доби, 23 травня.

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