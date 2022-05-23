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Рашисти обстріляли Шевченківський район Харкова, є поранений

23/05/2022 13:43

Унаслідок ранкового обстрілу Харкова російськими окупантами постраждала одна людина. За минулу добу в області – шестеро поранених.

Про це в понеділок, 23 травня, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Минулої доби російські окупанти обстрілювали Харків та населені пункти області.

Так, вчора із реактивних систем залпового вогню був обстріляний Київський район. Сьогодні вранці російські окупанти завдали удари в районі Павлового Поля (Шевченківський район – “Н”), снаряд влучив біля зупинки громадського транспорту. Один чоловік зазнав поранень вибуховою хвилею.

За добу загалом по Харкову – двоє поранених. Тривають обстріли населених пунктів області”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами, також росіяни минулої доби обстрілювали село Циркуни під Харковом, там двоє поранених. У Первомайському – один поранений, один цивільний постраждав від обстрілів Балаклії.

Цієї ночі обстрілів з боку ворога також зазнав Чугуївський район, внаслідок загорілися приватні будинки, магазин і кафе. Ніхто не постраждав.

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