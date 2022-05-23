Прокурор пояснив, у чому неправий адвокат Шишимаріна, та чи будуть притягнуті до суду подільники вбивці

Державний обвинувач з Офісу генпрокурора України повністю задоволений вироком російському сержанту Вадиму Шишимаріну, якого засудили до довічного ув’язнення через вбивство цивільного на Сумщині, оскільки він відповідає пропозиції сторони обвинувачення щодо міри покарання.

Як передає “Новинарня“, про це прокурор Андрій Синюк сказав у коментарі журналістам після засідання Солом’янського райсуду Києва в понеділок, 23 травня.

“Я не здивований рішенням, бо воно повністю відповідає позиції обвинувачення та ступеню тяжкості вчиненого правопорушення. Вирок законний, обґрунтований та повністю відповідає обставинам кримінального правопорушення”, – заявив Синюк.

“Шишимарін вчинив особливо тяжкий злочин, від якого загинула цивільна особа, яка не мала можливості захищатися, не спровокувала цей злочин. Цього цивільного під час війни вбила особа, що вторглася незаконно на територію іншої країни та мала зброю. Шишимарін повністю підтвердив, що особа, яка йому давала вказівку, не є його безпосереднім командиром, звання йому невідоме. А також те, що він сам розумів, що відданий йому наказ є злочинним наказом, і що за його невиконання йому не загрожує покарання, і він міг його не виконувати”, – пояснив прокурор.

“Йому дали довічне, бо цьому сприяв ряд обтяжуючих обставин з боку обвинуваченого: вчинення злочину щодо літньої особи, участь у збройній агресії РФ проти України та нівелювання судом пом’якшуючих обставин – щирого каяття та відсутності умислу. Суд порахував, що каяття було нещирим і що Шишимарін не визнав вину у повному обсязі”, – додав обвинувач.

Також прокурор розповів, що проти вищих за званням поплічників Шишимаріна – прапорщика Макєєва та старшого лейтенанта Калініна – слідство не відкривало кримінальне провадження, попри те, що, за версією суду, саме Макєєв віддавав наказ убити цивільного селянина Олександра Шеліпова. Цих російських вояків 13 квітня віддали в Росію під час обміну.

“Макєєв та Калінін були допитані слідством, їхні показання практично все підтвердили. Проте їхні показання, відповідно до вимог КПК України, ми використовувати не можемо, оскільки суд сприймає показання свідків лише безпосередньо під присягою”, – пояснив прокурор.

“Проти осіб, які начебто віддавали незаконний наказ, ми не відкривали провадження, бо не вважаємо, що це був наказ і що він був законний. Сторона захисту намагалась на це посилатися, але ми встановили, що це не був наказ. Йому сказали зробити цей постріл, але Шишимарін не був зобов’язаний виконувати цю вказівку”, – розповів обвинувач.

Суд також встановив, що обтяжуючою обставиною для покарання для Шишимаріна також є вчинення злочину групою осіб та зі злочинним умислом, спрямованим на порушення звичаїв війни, та поєднаного з умисним вбивством. Отже, українська Феміда визнала, що причетний до злочину не лише Шишимарін, зазначає прокурор.

“Ми вивчимо повний текст цього рішення і потім будемо приймати рішення щодо відкриття іншого кримінального провадження щодо прапорщика Макєєва. Треба подивитися, чим суд це обґрунтовує та мотивує. Якщо буде така необхідність, то це не становитиме проблеми – будемо судити його заочно”, – відреагував прокурор Синюк.

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Хто такий Вадим Шишимарін

Російському військовому Вадиму Шишимаріну 21 рік. Він сержант, служив у 13-му танковому полку 4-ї танкової Кантемировської дивізії ЗС РФ (Московська область). Був командиром відділення.

Слідство встановило, що Шишимарін 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області Олександра Шеліпова.

“Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін розбили ЗСУ. Втікаючи, він зі ще чотирма співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним. На вкраденій машині з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля з автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку”, – розповіли в прокуратурі.

Невдовзі Шишимарін із подільниками потрапив у полон.

Це перший військовослужбовець із Росії, який постав в Україні перед судом за вбивство цивільного після повномасштабного вторгнення військ РФ.

Прокурорами і слідчими СБУ були зібрані докази причетності Шишимаріна до порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За ці дії йому загрожувало від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

23 травня Солом’янський районний суд міста Києва оголосив вирок: Шишимаріна засудили до довічного ув’язнення. Суд дійшов висновку, що Шишимарін діяв із прямим умислом, а його каяття не визнали повністю щирими.

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