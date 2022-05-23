Автора фрази про “русскій воєнний корабль” визволили з полону, і це не Грибов

Автора славнозвісної фрази про “русскій воєнний корабль” – прикордонника з острова Зміїний, ім’я якого наразі не розкривають, вдалося витягти з російського полону.
Про це в ефірі національного телемарафону сказав начальник прикордонної застави “Острів Зміїний” Богдан Гоцький, пише “Українська правда“.
Гоцький підтвердив, що доступ до радіостанції мали лише прикордонники.
За словами начальника застави, росіяни, які висунули вимогу захисникам Зміїного здатися, пропонували їм також роботу, велику зарплату, стабільність. Але зберігаючи вірність присязі прикордонники продовжували захищати українську територію.
Одному з військовослужбовців “урвався терпець, і він вказав напрямок російському кораблю”. Ім’я героя прикордонники поки що не розкривають.
“Це мій підлеглий. Він перебував півтора місяця в полоні, наразі на свободі”, – розповів Гоцький.
Як відомо, раніше авторство фрази “Русскій воєнний корабль, іді нах*й”, помилково приписували морському піхотинцю Роману Грибову. Сам він цього також не заперечував.
Натомість Державна прикордонна служба від початку зазначала, що окупантам відповів саме їхній підлеглий.
Про те, що автором знаменитої фрази не може бути Грибов, “Новинарні” раніше розповідали й родичі тих військовослужбовців зі Зміїного, які від 24 лютого перебувають у полоні росіян.
Співрозмовники “Новинарні” стверджують, що морські піхотинці не мали доступу до радіостанції, з якої захисники Зміїного відповідали “русскому кораблю”.
“Доступ до цієї станції мали виключно прикордонники і зв’язківці. Ми всі знаємо, що Грибов не міг сказати цієї фрази. Проте раніше не розповідали про це на широкий загал, бо нам казали, що справжній автор фрази досі перебуває в полоні, і ми не хотіли йому нашкодити”, – зазначила дружина одного з полонених захисників острова, коментуючи слова Гоцького.
Як повідомляла “Укрпошта”, в понеділок, 23 травня, о 14:00 в Україні стартував продаж нової марки “Русскій воєнний корабль… Всьо”. Із самого ранку до відділень, де мають продаватися марки, вишикувалися величезні черги.
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